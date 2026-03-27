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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ladendieb in U-Haft

Recklinghausen (ots)

In der Recklinghäuser Innenstadt ist am späten Mittwochnachmittag ein Mann beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Der 28-Jährige hatte in dem Bekleidungsgeschäft an der Schaumburgstraße zwei hochpreisige Unterhosen-Sets in seine Jacke gesteckt und ist zum Ausgang gegangen, ohne zu zahlen. Der Mann konnte durch den Ladendetektiv gestellt und dann durch die Polizei festgenommen werden. Bei der Überprüfung des 28-Jährigen kam unter anderem heraus, dass der Mann keinen festen Wohnsitz hat. Es wurde ein U-Haftbefehl erlassen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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