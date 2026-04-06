POL-DADI: Motorradunfall zwischen Klein-Umstadt und Radheim
Groß-Umstadt (ots)
Am Montag (06.04.) gegen 13 Uhr kam es auf der K 105 zwischen Klein-Umstadt und Radheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger Rodgauer Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam der 18-jährige im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stürzte. Neben drei Fahrzeugen des Rettungsdienstes waren auch ein Rettungshubschrauber, die Notfallseelsorge und drei Polizeistreifen im Einsatz. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.
Berichterstatter: POK Ewert
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