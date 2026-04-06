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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Motorradunfall zwischen Klein-Umstadt und Radheim

Groß-Umstadt (ots)

Am Montag (06.04.) gegen 13 Uhr kam es auf der K 105 zwischen Klein-Umstadt und Radheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger Rodgauer Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam der 18-jährige im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stürzte. Neben drei Fahrzeugen des Rettungsdienstes waren auch ein Rettungshubschrauber, die Notfallseelsorge und drei Polizeistreifen im Einsatz. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Berichterstatter: POK Ewert

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK Geißler
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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