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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand eines Einfamilienhauses Weiterstadt

Weiterstadt (ots)

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei wurden heute Nachmittag (05.04.) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in die Rappmühlstraße nach Weiterstadt gerufen. Aus bislang nicht bekannter Ursache brach um etwa 14:10 Uhr ein Feuer im Haus aus. Alle drei Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Zur Brandbekämpfung musste durch die Feuerwehr das Dach in Teilen abgetragen werden. Da das Haus nun unbewohnbar ist, kamen die Hausbewohner nun in einem Hotel unter. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens werden von der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Holger Grünewald
Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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