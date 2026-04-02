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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Kelsterbach (ots)

Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Montagmittag (30.03.) und Donnerstagmorgen (02.04.) drangen Einbrecher auf bislang nicht bekannte Weise über die Wohnungstür in eine Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Staudenring ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend diverse Schmuckgegenstände.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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