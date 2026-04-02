POL-DA: Kelsterbach: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck
Kelsterbach (ots)
Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Montagmittag (30.03.) und Donnerstagmorgen (02.04.) drangen Einbrecher auf bislang nicht bekannte Weise über die Wohnungstür in eine Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Staudenring ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend diverse Schmuckgegenstände.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.
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