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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Jesus-Bronzefigur von Grabstätte gestohlen/15.000 Euro Schaden

Lampertheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 27. März und Donnerstag (02.04.) wurde von einer Grabstätte auf dem Waldfriedhof in Neuschloß in der Forsthausstraße eine etwa 1,40 Meter große, aus Bronze bestehenden Jesus- Figur gestohlen. Die Täter nutzten zur Tatbegehung vermutlich einen Trennschleifer, um die Statue von einem Sockel zu lösen und anschließend zu entwenden. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 15.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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