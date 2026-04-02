Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ohne Versicherung und berauscht am Steuer - 28-Jähriger am Tag danach erneut im Fokus der Polizei

Darmstadt (ots)

Weil er mit einem Auto ohne Pflichtversicherung unterwegs war und vermutlich berauscht am Steuer saß, muss sich ein 28-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme strafrechtlich verantworten. Am späten Mittwochabend (01.04.), gegen 23.40 Uhr, stoppte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen den Autofahrer auf der Rheinstraße. Bei ihm zeigten sich Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Zur Blutentnahme musste er die Streife mit auf die Wache begleiten. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss erstattet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und das Fahrzeug wurde auf dem Besucherparkplatz vor der Polizeiautobahnstation abgestellt.

Am Donnerstagvormittag erschien der 28-Jährige dort, versah das Auto mit nicht dafür vorgesehenen Kennzeichen und fuhr davon. Dies wurde unmittelbar von einer Polizeistreife bemerkt, die den Mann kurz darauf stoppte. Nun muss sich der 28-jährige in einem weiteren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversichrungsgesetz verantworten. Zudem stand er immer noch bzw. wieder unter Cannabiseinfluss und es erfolgte eine erneute Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell