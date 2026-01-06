Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Nächtlicher Brand in einem Einfamilienhaus

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am 05.01.2026 um 22:46 Uhr zu einem Brandereignis in die Straße Roholte im Ortsteil Syburg alarmiert. Nach ersten Meldungen sollten sich keine Personen mehr in dem zweigeschossigen Einfamilienhaus befinden.

Die Leitstelle entsandte daraufhin umgehend Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde), der Feuerwache 8 (Eichlinghofen), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) von der Feuerwache 1 (Mitte) sowie den Löschzug 14 (Syburg) der Freiwilligen Feuerwehr. Der Löschzug Syburg traf nach wenigen Minuten als erste Einheit an der Einsatzstelle ein und erkundete die Lage. Die gemeldete Situation konnte vor Ort bestätigt werden.

Vier Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Eine Person war beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte nicht ansprechbar und wurde notärztlich versorgt. Im weiteren Verlauf musste diese Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die übrigen Personen konnten nach Sichtung und Betreuung durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle verbleiben. Insgesamt befanden sich mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt an der Einsatzstelle.

Das erste Obergeschoss des Gebäudes war massiv verraucht. Einsatzkräfte gingen umgehend unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Im ersten Obergeschoss konnte allerdings kein Brandereignis festgestellt werden. Bei der weiteren Suche wurde ein Brand im Kellergeschoss festgestellt. Dieser Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, das endgültige Ablöschen und Entrauchen des Kellers nahm dagegen erheblich viel Zeit in Anspruch. Wie sich im Nachgang herausstellte, zog der Brandrauch durch einen alten Wäscheschacht vom Keller in das erste Obergeschoss, daher war dieses Geschoß so stark verraucht. Durch den Brand im Keller des Gebäudes kam es zu einem erheblichen Sachschaden. Das Gebäude wurde aufwendig mittels Hochleistungslüftern quer gelüftet.

Der Energieversorger für Strom und Gas wurde zur Einsatzstelle beordert. Das Gebäude wurde stromlos geschaltet und ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner kümmerten sich selbstständig um eine Unterkunft.

Um 00:13 Uhr konnte die Einsatzstelle reduziert werden. Die Nachlöscharbeiten, Kontrollen sowie logistische Maßnahmen zogen sich noch bis in die frühen Morgenstunden hin.

Insgesamt zeitweise bis zu 44 Einsatzkräfte vor Ort.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen, diese ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

