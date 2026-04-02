Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schaden nach Vandalismus an Schule/Polizei ermittelt

Mörfelden-Walldorf (ots)

An der Bertha von Suttner-Schule "An den Nußbäumen" kam es am Mittwochabend (01.04.), gegen 20.00 Uhr, zu einem Fall von Vandalismus.

An einem Container beschädigten Unbekannte zwei Fensterscheiben, rissen Rollläden herunter und beschädigten Fensterrahmen zusätzlich mittels gezündeten Böllern. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06105/4006-0 um Hinweise von Zeugen.

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