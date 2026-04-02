Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Fahrschule

Viernheim (ots)

Gewaltsam über eine Tür drangen Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (02.04.) in die Räume einer Fahrschule in einem Haus in der Lampertheimer Straße ein. In den Räumlickeiten ließen die ungebetenen Besucher anschließend unter anderem Geld, ein Mobiltelefon, Bekleidung und persönliche Gegenstände mitgehen.

Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 der Kripo in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell