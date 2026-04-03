Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: B426-Breuberg: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Breuberg (ots)

Am Mittwoch, den 01.04.2026, 13:23 Uhr, befuhr ein 55jähriger Autofahrer aus Höchst die B 426 mit seinem PKW in Richtung Hainstadt. Eine 48jährige Autofahrerin aus Breuberg befuhr die B 426 zur Unfallzeit in entgegengesetzter Richtung (Höchst). An der Einmündung der K 212 kam es beim Abbiegevorgang des Autofahrers aus Höchst, welcher links nach Sandbach abbiegen wollte zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden (20.000.- Euro). Die Autofahrerin aus Breuberg erlitt leichte Verletzungen.

Hinsichtlich des genauen Unfallhergangs bestehen derzeit Ungereimtheiten. Deshalb werden etwaige Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Höchst unter 06163 / 941-0 zu melden.

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