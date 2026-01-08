PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte entwenden Brennholz

Trier (ots)

Am Mittwoch, dem 31. Dezember, in der Zeit zwischen 18:36 und 18:56 Uhr entwendeten Unbekannte in Longuich von einem Wiesengrundstück am Wirtschaftsweg in Richtung "Sang hoch" 4 Kubikmeter Brennholz, welches dort in Gitterboxen sowie weißen Big-Bags gelagert war, mitsamt der Gitterboxen und Big-Bags.

Anhand vorhandener Videoaufnahmen erfolgte der Abtransport mit einem IHC-Allradtraktor mit Industriefrontlader und einem 2-achsigen 25km/h-Anhänger.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0651-98343390, oder per an E-Mail: KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

