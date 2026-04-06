Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Frau mit Messer schwer verletzt

Breuberg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem eine Frau am Ostersonntag (05.04.2026) von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angriffen wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach ersten Erkenntnissen ging die 48-jährige Frau zusammen mit drei Freundinnen gegen 16 Uhr in der Brunnenstraße spazieren. Als sie am Wegesrand stehen blieb und eine Blume fotografierte, kam ein Mann auf sie zu. Dieser war zuvor mit dem Fahrrad an der Gruppe vorbeigefahren und hatte sich ihr dann zu Fuß wieder genähert. Der Unbekannte verletzte die Frau mit einem Messer und ließ erst von ihr ab, als die weiteren Frauen zur Hilfe eilten. Daraufhin flüchtet der Mann mit dem Fahrrad. Die 48-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehungstat. Die Tatmotivation ist noch unklar. Die Fahndung nach dem Täter dauert an.

Hinweis an die Medienvertreter: Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Informationen über den Sachverhalt hinausgegeben werden.

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