PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Frau mit Messer schwer verletzt

Breuberg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem eine Frau am Ostersonntag (05.04.2026) von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angriffen wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach ersten Erkenntnissen ging die 48-jährige Frau zusammen mit drei Freundinnen gegen 16 Uhr in der Brunnenstraße spazieren. Als sie am Wegesrand stehen blieb und eine Blume fotografierte, kam ein Mann auf sie zu. Dieser war zuvor mit dem Fahrrad an der Gruppe vorbeigefahren und hatte sich ihr dann zu Fuß wieder genähert. Der Unbekannte verletzte die Frau mit einem Messer und ließ erst von ihr ab, als die weiteren Frauen zur Hilfe eilten. Daraufhin flüchtet der Mann mit dem Fahrrad. Die 48-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehungstat. Die Tatmotivation ist noch unklar. Die Fahndung nach dem Täter dauert an.

Hinweis an die Medienvertreter: Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Informationen über den Sachverhalt hinausgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Andrea Löb (Pressesprechrin)
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969 - 13000
Mobil: 0173 / 659 7598
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 16:17

    POL-DADI: Motorradunfall zwischen Klein-Umstadt und Radheim

    Groß-Umstadt (ots) - Am Montag (06.04.) gegen 13 Uhr kam es auf der K 105 zwischen Klein-Umstadt und Radheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger Rodgauer Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam der 18-jährige im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stürzte. Neben drei Fahrzeugen des Rettungsdienstes waren auch ein Rettungshubschrauber, die Notfallseelsorge und drei ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 21:12

    POL-DA: Brand eines Einfamilienhauses Weiterstadt

    Weiterstadt (ots) - Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei wurden heute Nachmittag (05.04.) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in die Rappmühlstraße nach Weiterstadt gerufen. Aus bislang nicht bekannter Ursache brach um etwa 14:10 Uhr ein Feuer im Haus aus. Alle drei Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Zur Brandbekämpfung musste durch die Feuerwehr das Dach in Teilen ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 12:06

    POL-DA: "Carfreitag" - Länderübergreifender Kontrolltag in Hessen

    Darmstadt (ots) - Der Karfreitag hat sich in den letzten Jahren bei Autoliebhabern, insbesondere unter Tunern, als "Carfreitag" etabliert - ein fest eingeplanter Termin für Treffen und gemeinsame Ausfahrten. Doch dieser Tag zieht auch immer wieder problematische und gefährliche Verhaltensweisen nach sich, wie illegales Tuning, lärmenden "Autoposing" und sogar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren