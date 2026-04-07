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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 41-Jähriger attackiert Polizeistreife

Darmstadt (ots)

Ein 41-jähriger Mann muss sich nach seiner Festnahme am Samstagnachmittag (4.4.) in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte strafrechtlich verantworten. Zeugen meldeten gegen 16:30 Uhr im Bereich Saalbaustraße / Elisabethenstraße einen offenbar verwirrten Mann, der unter anderem Passanten anpöbelte und lautstark herumschrie.

Eine Streife des 1. Polizeireviers traf den Mann noch vor Ort an und unterzog ihn einer Kontrolle. Als er einem anschließend ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte, griff er die beiden eingesetzten Polizeibeamten an und verletzte sie leicht. Nach seiner Festnahme wurde er in eine Gewahrsamszelle gebracht, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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