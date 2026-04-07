Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Grauer Audi Q8 (HP-Q 108) gestohlen/Kripo ermittelt

Lampertheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag (03.04.) und Montagnachmittag (06.04.) haben Unbekannte einen grauen Audi Q8 im Weidweg, auf einem Parkplatz zwischen Mannheimer Straße und Stadion, entwendet. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen HP-Q 108 angebracht.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

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