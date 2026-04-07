Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Versuchter Einbruch in Kloster Lorsch

Lorsch (ots)

Das Weltkulturerbe Kloster Lorsch in der Nibelungenstraße geriet am Samstag (04.04.), vermutlich in der Zeit zwischen 12.00 und 18.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter versuchten auf der Rückseite des Kurfürstlichen Hauses in das Gebäude einzudringen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und drückten zwei weitere Fenster mit historischen Riegelvorrichtungen ein. Die ungebetenen Besucher gelangten nicht in das Innere. Das Kurfürstliche Haus beheimatet Wohnungen und die Verwaltung des Weltkulturerbes.

Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06252/706-0.

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