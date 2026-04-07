Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

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Darmstadt (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Das 1. Polizeirevier Darmstadt lädt am Montag, den 13. April 2026 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zu einer Fahrradcodierung in der Bismarckstraße 16, 64293 Darmstadt ein.

Für die geplante Codieraktion ist keine Voranmeldung erforderlich. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) anzugeben. Für die Codierung selbst ist ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen. Diverse Anbauteile, wie zum Beispiel Schlösser, Satteltaschen, Halterungen, etc. sollten bereits abmontiert sein. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 13. April 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

Machen Sie es Dieben nicht leicht, schützen und sichern Sie ihr Fahrrad!

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