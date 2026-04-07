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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Nach Überfall an Treppe/83-Jähriger verstorben

Bensheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Der 83-Jährige Mann, der am 27. März gegen 14.30 Uhr Opfer einer Straftat wurde (wir haben berichtet), ist am Sonntag (05.04.) in einem Krankenhaus verstorben. Ein bisher unbekannter Täter hatte in der Promenadenstraße den Geldbeutel des Seniors aus dessen Rollator entwendet und den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinuntergestoßen. Der 83-jährige wurde dadurch schwer verletzt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des Verdachts des Raubes mit Todesfolge. Auf richterliche Anordnung soll nun eine Obduktion weiteren Aufschluss über die genaue Todesursache des Mannes geben.

Der Angreifer flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitage-Bart. Er trug eine helle Jacke, dunkle Hose und schwarze Basecap. Nach Angaben des verstorbenen 83-Jährigen soll der Täter ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweis an die Medienvertreter:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6246004

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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