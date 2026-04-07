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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mehrere Gartenhütten im Visier von Einbrechern

Groß-Gerau (ots)

Mehrere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage im Bereich der Reichenberger Straße gerieten in der Zeit zwischen Samstagabend (04.04.) und Montagvormittag (06.04.) in das Visier Krimineller. Insgesamt richteten die ungebetenen Besucher nach derzeitigem Ermittlungsstand hierbei einen Schaden von über 2500 Euro an. Die Unbekannten brachen Türen und Schlösser auf, um in die Gartenhütten zu gelangen. In sechs der Hütten wurden Gartengeräte und Maschinen entwendet.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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