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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Kelsterbach (ots)

Werkzeuge und eine Baumaschine im Wert von insgesamt rund 1400 Euro wurden in der Zeit zwischen Samstagabend (04.04.) und Dienstagmorgen (07.04.) aus dem Innenraum eines in der Rüsselsheimer Straße geparkten Kleintransporters gestohlen. Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam Zugang in das Fahrzeug. Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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