Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse entwendet

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstagmittag (07.04.), gegen 16.45 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Mercedes in der Mainzer Straße ein. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Geldbörse samt Inhalt.

Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

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