Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Buttstädt (ots)
Am späten Nachmittag des 02.04.2026 kam es auf der B85 zwischen Buttstädt und Hauental zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-Jährige Mopedfahrerin kollidierte dabei mit einem in gleiche Richtung fahrenden Mopedfahrer und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte die Fahrerin mit einem entgegenkommenden PKW. Die 15-Jährige wurde dabei verletzt. Anschließend wurde sie durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme wurde die B85 kurzzeitig voll gesperrt. (AW)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell