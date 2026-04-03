Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Buttstädt (ots)

Am späten Nachmittag des 02.04.2026 kam es auf der B85 zwischen Buttstädt und Hauental zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-Jährige Mopedfahrerin kollidierte dabei mit einem in gleiche Richtung fahrenden Mopedfahrer und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte die Fahrerin mit einem entgegenkommenden PKW. Die 15-Jährige wurde dabei verletzt. Anschließend wurde sie durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme wurde die B85 kurzzeitig voll gesperrt. (AW)

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