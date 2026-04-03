Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Eierwurf in Erfurt

Erfurt (ots)

In den Abendstunden des Donnerstags kam es im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Unbekannte Täter warfen mehrere rohe Eier auf die Erdgeschosswohnung eines Anwohners. Dabei entstand nicht nur Sachschaden, sondern der Geschädigte, welcher sich zur Tatzeit am geöffneten Fenster aufhielt, entging nur knapp dem Wurf und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0082652/2026 entgegen. (MH)

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