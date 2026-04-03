Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Buttstädt
Buttstädt (ots)
In den Abendstunden des 02.04.2026 wurde in der Lohstraße in Buttstädt ein Fahrzeugführer ohne eine gültige Fahrerlaubnis festgestellt. Die Polizeibeamten unterzogen den 40-jährigen VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle, bei welcher kein gültiger Führerschein vorgezeigt wurde. Dies hatte die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt zur Folge. (AW)
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