LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Buttstädt

Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern (01.04.2026) stellte die Polizei im Landkreis Sömmerda gleich zwei Verkehrsteilnehmer fest, die nicht fahrtüchtig waren. Zunächst kontrollierten Beamte kurz nach 13:00 Uhr in Gebesee einen 43-jährigen Motorradfahrer. Dabei stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen war und der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Zudem reagierte ein Drogenvortest ...

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