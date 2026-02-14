PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Einbruch mit hoher Beute

Medard (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen und entwendeten Bargeld in fünfstelliger Höhe sowie Schmuck.

Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich der unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr während der Abwesenheit des 84-jährigen Hauseigentümers gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Vermutlich hebelte der Unbekannte mit einem Schraubendreher das Badezimmerfenster auf und gelangte so ins Innere des Hauses.

Dort durchsuchte der Einbrecher mehrere Schmuckschatullen und verschaffte sich Zugang zu einem Tresor. Er entwendete Bargeld in Höhe von rund 10.000 Euro sowie mehrere Schmuckgegenstände. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

