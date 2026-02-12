PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Achsbruch während der Fahrt

Hohenöllen (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der Landesstraße 383 zwischen Hohenöllen und Heinzenhausen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es während der Fahrt zu einem technischen Defekt am Fahrzeug, wobei die Hinterachse brach. In der Folge verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses fuhr aufgrund des Mangels einen angrenzenden Steilhang hinauf, drehte sich und kam schließlich in einer gegenüberliegenden Leitplanke zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer blieb aufgrund glücklicher Umstände unverletzt. Die L383 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis etwa 20:00 Uhr vollgesperrt. |LF

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

