PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Gemeinsam sicher - Fastnacht 2026

POL-PILEK: Gemeinsam sicher - Fastnacht 2026
  • Bild-Infos
  • Download

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Mit der Fastnachtszeit steigt in der Region wieder die Vorfreude auf bunte Umzüge, ausgelassene Feiern und geselliges Beisammensein. In den nächsten Tagen erreicht die närrische Zeit ihren Höhepunkt. Die Polizeiinspektion Lauterecken möchte diesen begleiten und zugleich mit wichtigen Hinweisen dazu beitragen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sicher feiern können.

Gerade bei größeren Veranstaltungen und Umzügen nutzen Taschendiebe das Gedränge gezielt aus. Tragen Sie Wertsachen möglichst körpernah und verschlossen. Lassen Sie Taschen und Jacken nicht unbeaufsichtigt. Seien Sie aufmerksam und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei.

Ein respektvolles Miteinander trägt wesentlich zu einer gelungenen Fastnachtszeit bei. Die Polizei appelliert an alle Feiernden, Konflikte frühzeitig zu entschärfen und Provokationen zu vermeiden. In bedrohlichen Situationen sollte nicht gezögert werden, Hilfe zu holen oder die Polizei zu verständigen.

Fastnacht und Alkohol gehören für viele zusammen. Dennoch sollte verantwortungsbewusst mit alkoholischen Getränken umgegangen werden. Es gilt: Wer Alkohol konsumiert, lässt das Auto stehen - nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften oder Taxis.

Die Polizei Lauterecken wird verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Auch auf den Veranstaltungen im Dienstgebiet, insbesondere in Kappeln und Meisenheim, wird die Polizei für sie als Ansprechpartner vor Ort sein.

Die Polizei Lauterecken wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine fröhliche und sichere Fastnachtszeit 2026. Feiern Sie ausgelassen - aber mit Verantwortung. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 06:35

    POL-PILEK: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

    Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Bislang unbekannter Täter beschädigte, im Tatzeitraum vom 10.02.26, gegen 21:30 Uhr und dem 11.02.26, gegen 08:15 Uhr, gewaltsam die Heckscheibe eines im Nachtigallenweg geparkten Citroen Berlingo. Die Scheibe zerbrach vollständig. Der entstanden Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 09:33

    POL-PILEK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Meisenheim (ots) - Am Samstagabend wurde der Polizei Lauterecken ein Unfall in der Lindenallee in Meisenheim gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass eine 52-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abkam und mit einer Mauer kollidierte. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den durch ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 14:14

    POL-PILEK: Mann randaliert in Ärztehaus

    Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) - Aufgrund fehlender Medikamente schrie ein 51-Jähriger Mann vor dem Eingang einer Sozialstation herum und bedrohte mehrere Mitarbeiterinnen. Am Freitagmorgen begab sich der Mann zunächst zu einer im Erdgeschoss liegenden Praxis. Bereits hier schrie dieser unvermittelt umher und forderte die Herausgabe seiner Medikamente. Gegenüber der Empfangsmitarbeiterin sowie einer weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren