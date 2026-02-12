Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Gemeinsam sicher - Fastnacht 2026

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Mit der Fastnachtszeit steigt in der Region wieder die Vorfreude auf bunte Umzüge, ausgelassene Feiern und geselliges Beisammensein. In den nächsten Tagen erreicht die närrische Zeit ihren Höhepunkt. Die Polizeiinspektion Lauterecken möchte diesen begleiten und zugleich mit wichtigen Hinweisen dazu beitragen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sicher feiern können.

Gerade bei größeren Veranstaltungen und Umzügen nutzen Taschendiebe das Gedränge gezielt aus. Tragen Sie Wertsachen möglichst körpernah und verschlossen. Lassen Sie Taschen und Jacken nicht unbeaufsichtigt. Seien Sie aufmerksam und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei.

Ein respektvolles Miteinander trägt wesentlich zu einer gelungenen Fastnachtszeit bei. Die Polizei appelliert an alle Feiernden, Konflikte frühzeitig zu entschärfen und Provokationen zu vermeiden. In bedrohlichen Situationen sollte nicht gezögert werden, Hilfe zu holen oder die Polizei zu verständigen.

Fastnacht und Alkohol gehören für viele zusammen. Dennoch sollte verantwortungsbewusst mit alkoholischen Getränken umgegangen werden. Es gilt: Wer Alkohol konsumiert, lässt das Auto stehen - nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften oder Taxis.

Die Polizei Lauterecken wird verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Auch auf den Veranstaltungen im Dienstgebiet, insbesondere in Kappeln und Meisenheim, wird die Polizei für sie als Ansprechpartner vor Ort sein.

Die Polizei Lauterecken wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine fröhliche und sichere Fastnachtszeit 2026. Feiern Sie ausgelassen - aber mit Verantwortung. |fla

