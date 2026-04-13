Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Diebstahl kehrt Dieb an Tatort zurück

Neubrandenburg (ots)

Am Sonnabend gegen 11:45 Uhr hat ein 47-Jähriger in einem Geschäft in der Kranichstraße in Neubrandenburg mehrere elektronische Artikel gestohlen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und forderte den Mann zur Herausgabe der Ware auf. In dem Moment lief der Beschuldigte weg, der Mitarbeiter folgte ihm.

Er versuchte, den Flüchtenden an der Jacke festzuhalten. Der wehrte sich dagegen, so dass der Verfolger stürzte und sich leicht verletzte.

Zunächst verloren der Mitarbeiter und ein weiterer Zeuge den Tatverdächtigen aus den Augen. Ein anderer Zeuge, der die Situation mit angesehen hatte, konnte den versteckten 47-Jährigen aber lokalisieren. Alle zusammen sprachen den Dieb dann an und kehrten in das Geschäft zurück, wo die inzwischen alarmierte Polizei dazustieß, um die Anzeige aufzunehmen.

Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

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