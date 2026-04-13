Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneute Sachbeschädigung auf dem Gelände des Wasserzweckverbandes in Karlshagen

Heringsdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 15. März 2026, auf Montag, den 16. März 2026 kam es bereits zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände des Wasserzweckverbandes Karlshagen (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6236572).

Am gestrigen Nachmittag (12. April 2026) kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr zu erneuten Sachbeschädigungen auf dem Gelände. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die Tatverdächtigen Zugang zum Grundstück durch Beschädigung eines Zauns. Anschließend randalierten sie auf dem Gelände. Dabei wurden zwei Türen und eine Kamera beschädigt sowie ein Graffiti an die Wand des Wasserwerkes aufgesprüht. Insgesamt entstand durch den Vandalismus ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Wer im genannten Tatzeitraum in der Schulstraße in Karlshagen Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/279-0, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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