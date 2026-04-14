PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung führt zu Haftbefehlen

Pasewalk (ots)

Bereits am Mittag des vergangenen Samstages, 11. April 2026, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Pasewalker Robert-Koch-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Deutscher von drei Tatverdächtigen verfolgt. In weiterer Folge flüchtete er zu einem 25-Jährigen Bekannten. Als der Bekannte dem 24-Jährigen die Tür öffnete, gelangten die Tatverdächtigen, welche sich dicht hinter dem 24-Jährigen befanden, ebenfalls in dessen Wohnung.

In weiterer Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen, dem 25-Jährigen sowie einem 26-jährigen und 37-jährigen syrischen Tatverdächtigen. Der 24-jährige Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Der dritte Tatverdächtige, ein 19-jähriger Deutscher, verließ die Wohnung zu Beginn der Auseinandersetzung und begab sich zu einem Fahrzeug, das vor dem Objekt parkte. Im Anschluss an die Tat flohen die drei Tatverdächtigen mit dem Pkw in Richtung Stettiner Straße.

In weiterer Folge konnten sie jedoch gestellt und vorläufig festgenommen werden. Gegen die beiden syrischen Täter wurde durch das Amtsgericht Pasewalk Haftbefehl erlassen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachtes gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung und der Freiheitsberaubung.

Die konkreten Umstände, die zur Tat führten, sind bislang noch unklar. Weitere Informationen können derzeit nicht mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 13:14

    POL-NB: Zahlungsaufforderungen im Zusammenhang mit falscher Anwaltskanzlei - die Polizei warnt

    Vorpommern-Greifswald (ots) - In den letzten zwei Wochen erhielten mehrere Menschen im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen Brief mit dem Absender einer vermeintlichen Anwaltskanzlei aus Berlin. In diesem stand, dass aufgrund eines angeblich abgeschlossenen und nicht rechtzeitig gekündigten Abonnements eine Zahlungsforderung bestünde. Zudem wurden weitere Kosten bei ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 04:10

    POL-NB: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in Putbus

    Putbus (LK VR) (ots) - Am 14.04.2026 gegen 00:35 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Putbus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Im Kellerbereich des Gebäudes kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde diese durch einen technischen Defekt an der ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 02:57

    POL-NB: Brand eines Mehrfamilienhauses in Stralsund

    Stralsund (LK VR) (ots) - Am 13.04.2026 um 19:39 Uhr teilte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen einen Wohnungsbrand in der Arnold-Zweig-Straße in Stralsund mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Wohnung des Mehrfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung. Die 75-jährige deutsche Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr aus ihrer brennenden Wohnung gerettet werden. Sie wurde schwerverletzt ins Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren