Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung führt zu Haftbefehlen

Pasewalk (ots)

Bereits am Mittag des vergangenen Samstages, 11. April 2026, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Pasewalker Robert-Koch-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Deutscher von drei Tatverdächtigen verfolgt. In weiterer Folge flüchtete er zu einem 25-Jährigen Bekannten. Als der Bekannte dem 24-Jährigen die Tür öffnete, gelangten die Tatverdächtigen, welche sich dicht hinter dem 24-Jährigen befanden, ebenfalls in dessen Wohnung.

In weiterer Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen, dem 25-Jährigen sowie einem 26-jährigen und 37-jährigen syrischen Tatverdächtigen. Der 24-jährige Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Der dritte Tatverdächtige, ein 19-jähriger Deutscher, verließ die Wohnung zu Beginn der Auseinandersetzung und begab sich zu einem Fahrzeug, das vor dem Objekt parkte. Im Anschluss an die Tat flohen die drei Tatverdächtigen mit dem Pkw in Richtung Stettiner Straße.

In weiterer Folge konnten sie jedoch gestellt und vorläufig festgenommen werden. Gegen die beiden syrischen Täter wurde durch das Amtsgericht Pasewalk Haftbefehl erlassen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachtes gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung und der Freiheitsberaubung.

Die konkreten Umstände, die zur Tat führten, sind bislang noch unklar. Weitere Informationen können derzeit nicht mitgeteilt werden.

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