Polizei Köln

POL-K: 260320-1-K Kölner in Kiosk niedergestochen - 23-jähriger in Tatortnähe festgenommen - Mordkommission

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Donnerstag (19. März) gegen 21.50 Uhr im rechtsrheinischen Ortsteil Deutz einen 23 Jahre alten Verdächtigen festgenommen, der kurz zuvor in einem Büdchen an der Suevenstraße einem 34-jährigen Kontrahenten eine schwere Stichverletzung zugefügt haben soll. Eine von insgesamt 13 nach dem mutmaßlichen Angreifer fahndenden Streifenwagenbesatzungen traf ihn an der Mathildenstraße an und griff zu. Dem Festgenommenen wurden mehrere Blutproben entnommen.

Unmittelbar vor der Tat soll der 23-Jährige den Kiosk betreten und aus noch unbekannten Gründen mit dem späteren Geschädigten zunächst in eine verbale Streitigkeit geraten sein. Dann soll er seinem Kontrahenten im Rahmen dieser Streitigkeit mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen und vom Tatort geflüchtet sein.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Einzelheiten des Tatgeschehens dauern an.

Es ist beabsichtigt, den Festgenommenen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts heute (20. März) einem Haftrichter vorzuführen. (cg/al)

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