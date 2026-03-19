Polizei Köln

POL-K: 260319-5-K Polizei Köln nimmt zwei mutmaßliche Autoaufbrecher fest - Einsatz von Störsendern vermutet

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Mittwoch (18. März) im rechtsrheinischen Stadtgebiet gleich zwei mutmaßliche Autoaufbrecher (28, 32) festgenommen. Beide stehen im Verdacht, in den Stadtteilen Stammheim und Humboldt-Gremberg geparkte Fahrzeuge von Anwohnern geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Nach ersten Erkenntnissen soll dabei unter anderem ein Störsender eingesetzt worden sein.

Gegen 16.30 Uhr meldete eine Autobesitzerin (46) der Polizei, dass sie über ihre private Videoüberwachung beobachtet habe, wie ein Mann die Beifahrertür ihres in der Einfahrt abgestellten Wagens öffnete. Anschließend soll er den Innenraum erfolglos durchsucht haben. Dank einer präzisen Personenbeschreibung stellten Einsatzkräfte den 32-jährigen Tatverdächtigen nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt auf der Düsseldorfer Straße.

In einem weiteren Fall berichtete ein 40-jähriger Zeuge gegen 18.30 Uhr von einem Autoaufbruch auf einem Geschäftsparkplatz an der Gremberger Straße. Demnach soll der 28-Jährige die Fahrertür eines Opel Corsa geöffnet und ebenfalls den Innenraum durchsucht haben. Als der Tatverdächtige mit einem mutmaßlich entwendeten Rucksack vor einem alarmierten Streifenwagen flüchten wollte, nahmen die Beamten die Verfolgung auf und stellten ihn in der Wiedstraße. Bei der Durchsuchung fanden sie neben dem Diebesgut auch einen mutmaßlich eingesetzten Störsender.

Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Beide Männer, die keinen festen Wohnsitz haben, sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell