Polizei Köln

POL-K: 260319-4-K E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und stürzt - Verdacht auf Drogen und Alkohol im Blut

Köln (ots)

Ein mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender E-Scooter-Fahrer (42) ist am Mittwochabend (18. März) in Köln-Nippes bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, gestürzt. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Der 42-Jährige war gegen 22.30 Uhr auf der Niehler Straße aufgefallen, als er ohne Versicherungskennzeichen an einem Streifenwagen vorbeifuhr. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete der 42-Jährige in Richtung Lohsepark. Dabei verlor er die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte. Hierbei verlor der Mann auch mitgeführte Drogen, die von den Einsatzkräfte sichergestellt wurden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der E-Scooter mutmaßlich manipuliert und etwa 50 km/h statt der erlaubten 25 km/h schnell war. In diesem Fall wäre eine Fahrerlaubnis erforderlich gewesen, die der 42-Jährige jedoch nicht vorweisen konnte. Ein durchgeführter Drogentest fiel zudem positiv auf Marihuana, Amphetamine und Kokain aus, woraufhin die Beamten dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen ließen. Im Zuge einer weiteren Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten zudem weiteres Betäubungsmittel sicher. (ph/al)

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