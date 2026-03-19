Polizei Köln

POL-K: 260319-3-K Jugendliche auf E-Scootern versuchen Fußgänger zu berauben und bespucken diese - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach zwei versuchten Rauben in Deutz und der Neustadt-Nord am Freitag (13. März) und Montag (16. März) sucht die Polizei Köln nach drei Jugendlichen, die auf gemieteten E-Scootern unterwegs waren. Aufgrund der identischen Begehungsweisen und Täterbeschreibung prüft das Kriminalkommissariat 14 derzeit Zusammenhänge zwischen den Taten.

Die Fälle:

Freitag. 13. März gegen 11.50 Uhr

Drei Jugendliche auf zwei orangefarbenen E-Scootern versuchten im Vorbeifahren auf der der Deutz-Kalker-Straße in Richtung Kalk in Höhe des Pyramidenparks einem 48-jährigen Fußgänger das Mobiltelefon zu entreißen. Nachdem dies misslungen war, hatten die Verdächtigen den Mann gestoppt und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Als der 48-Jährige versuchte zügig davonzukommen, war er von den Jugendlichen verfolgt und bespuckt worden. Kurz darauf hatte der Geschädigte noch aus der Ferne beobachten können, wie dieselbe Gruppe einen älteren, dunkel gekleideten Mann ebenfalls bespuckte. Da in der Aufregung keine Personalien ausgetauscht worden waren, sucht die Polizei diesen Herrn nun dringend als wichtigen Zeugen.

Montag, 16. März gegen 14.20 Uhr

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag am Konrad-Adenauer-Ufer. Dort hatten drei Jugendliche auf zwei weiß-grünen E-Scootern versucht, einer 29-jährigen Frau im Vorbeifahren den Rucksack zu entreißen. Auch hier waren die Geschädigte und ihre Begleiterin bespuckt worden, nachdem der Raubversuch gescheitert war. Die Täter waren anschließend in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet.

Zeugen gesucht:

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten insbesondere den älteren, dunkel gekleideten Herrn aus dem Vorfall in Deutz, sich zu melden. Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell