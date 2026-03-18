Polizei Köln

POL-K: 260318-3-K Polizisten entdecken Heroin-Bunker in Hauseingang - mutmaßlicher Dealer festgenommen

Köln (ots)

Polizeibeamte des Einsatztrupps (ET) Präsenz haben in der Kölner Innenstadt am Dienstag (17. März) einen mutmaßlichen 37 Jahre alten Drogendealer festgenommen und mehrere "Bubbles" gefüllt mit Heroin beschlagnahmt. Die in fünf Verkaufseinheiten abgepackten Kügelchen fanden die Beamten versteckt im Mauerwerk eines Hauseingangs am Friesenwall. Dort hatte der 37-Jährige zuvor mit weiteren Personen übernachtet und allem Anschein nach die Betäubungsmittel deponiert. Als er zum Hauseingang zurückkehrte und nach den Drogen suchte, griffen die Beamten zu und nahmen den Mann mit zur Wache.

Bei der Personendurchsuchung kam ein weiteres Drogen-Kügelchen zum Vorschein. Der Wohnungslose soll noch im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/al)

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