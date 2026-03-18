Polizei Köln

POL-K: 260318-2-K 15-Jähriger nach Raub in Köln-Neubrück festgenommen - Ermittler prüfen weitere Taten

Köln (ots)

Nach einem Raubdelikt in der Nacht zu Dienstag (17. März) hat die Kriminalpolizei einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen in Köln-Neubrück festgenommen. Ein entscheidender Zeugenhinweis hatte die Ermittler auf die Spur des Jugendlichen geführt.

Ersten Erkenntnissen nach soll der 15-Jährige gegen 0.30 Uhr am Straßburger Platz eine 19-jährige Kölnerin angesprochen und sie unter einem Vorwand gebeten haben, Geld zu wechseln. Als die Frau ihre Geldbörse hervorholte, entriss ihr der Tatverdächtige diese plötzlich und flüchtete in Richtung Ernst-Reuter-Straße. Die Geschädigte nahm zunächst die Verfolgung. Der Angreifer stoppte jedoch abrupt und bedrohte die junge Kölnerin mit einem Messer. Die 19-Jährige brach daraufhin die Verfolgung ab.

Am Dienstagabend nahmen Einsatzkräfte den Jugendlichen an seiner Wohnanschrift fest. In der elterlichen Wohnung stellten die Beamten mehrere Mobiltelefone und Bekleidung als mögliche Beweismittel sicher. Auch die geraubte Geldbörse befand sich im Besitz des 15-Jährigen.

Die Ermittlungen dauern an. Die Kripo prüft derzeit, ob der 15-Jährige für ähnlich gleich gelagerte Straftaten in Betracht kommt - darunter auch ein Überfall auf eine Seniorin am vergangenen Wochenende. (cw/al)

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