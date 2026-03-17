Polizei Köln

POL-K: 260317-2-K Raubüberfall aus 2023 bei Aktenzeichen XY - Polizei Köln hofft auf neue Hinweise

Köln (ots)

Am Mittwochabend (18. März) stellt Kriminalhauptkommissar Tom Dietz in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY..." ein bislang noch ungeklärtes Raubdelikt aus dem Jahr 2023 vor. Nachdem die Polizei Köln bereits 2025 mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen gefahndet hatte, hoffen die Ermittler nun auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Fall:

Am Abend des 23. Oktober 2023 (Freitag) verschafften sich zwei bislang noch unbekannte Männer unter dem Vorwand eines angeblichen Polizeieinsatzes gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines 45-jährigen Mannes. Dort schlugen sie den Mann, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und fesselten ihn. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten danach mit einem dunklen Wagen in unbekannte Richtung.

Da die frühere Öffentlichkeitsfahndung und die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, setzen die Ermittler nun auf die Unterstützung der TV-Zuschauer.

Die Pressemitteilung von damals:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5946828

Hinweise, nimmt die Kripo Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

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