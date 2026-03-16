Polizei Köln

POL-K: 260316-5-K/BAB Tödlicher Verkehrsunfall - Autofahrer stirbt an Unfallstelle

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (16. März) in Köln-Ehrenfeld ist auf der Bundesautobahn 57 ein 31 Jahre alter Autofahrer mit einer Betonwand kollidiert und tödlich verletzt worden. Er starb noch am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen war der Kölner gegen 5.15 Uhr mit seinem dunklen Skoda Octavia in Fahrtrichtung Neuss unterwegs, als er kurz vor der Unterführung der Anschlussstelle Ehrenfeld aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen die Betonwand der Brücke prallte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mittelklassewagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte vor Ort Spuren. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde über die Ab- und Auffahrt der Anschlussstelle Ehrenfeld an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cb/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell