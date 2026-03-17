PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260317-1-K Auffahrunfall am Stauende auf der BAB 4 - Lkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Klettenberg sind am Dienstagvormittag (17. März) zwei Lkw-Fahrer (30, 63) verletzt worden. Die Richtungsfahrbahn Olpe war für die Landung eines Rettungshubschraubers und die Rettungsmaßnahmen für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt, aktuell (Stand 13.30 Uhr) wird der Verkehr einspurig an den noch andauernden Bergungs- und Aufräumarbeiten vorbeigeleitet.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein 30-jähriger Fahrer eines Sattelzuges gegen 10 Uhr sein Fahrzeug aufgrund einer Staulage bis zum Stillstand abgebremst. Ein nachfolgender 63-jähriger Fahrer eines 7,5-Tonners (Mercedes) fuhr aus bislang ungeklärter Ursache frontal auf das Heck des stehenden Aufliegers auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des 7,5-Tonners massiv deformiert, wodurch der 63-Jährige mit den Beinen im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde durch den Anstoß mit den Knien gegen das Armaturenbrett ebenfalls verletzt. Beide Beteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Es kommt weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (as/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren