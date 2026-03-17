Polizei Köln

POL-K: 260317-1-K Auffahrunfall am Stauende auf der BAB 4 - Lkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Klettenberg sind am Dienstagvormittag (17. März) zwei Lkw-Fahrer (30, 63) verletzt worden. Die Richtungsfahrbahn Olpe war für die Landung eines Rettungshubschraubers und die Rettungsmaßnahmen für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt, aktuell (Stand 13.30 Uhr) wird der Verkehr einspurig an den noch andauernden Bergungs- und Aufräumarbeiten vorbeigeleitet.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein 30-jähriger Fahrer eines Sattelzuges gegen 10 Uhr sein Fahrzeug aufgrund einer Staulage bis zum Stillstand abgebremst. Ein nachfolgender 63-jähriger Fahrer eines 7,5-Tonners (Mercedes) fuhr aus bislang ungeklärter Ursache frontal auf das Heck des stehenden Aufliegers auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des 7,5-Tonners massiv deformiert, wodurch der 63-Jährige mit den Beinen im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde durch den Anstoß mit den Knien gegen das Armaturenbrett ebenfalls verletzt. Beide Beteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Es kommt weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (as/al)

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