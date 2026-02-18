Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Senior in Wohnung bestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (17. Februar) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Raubüberfall in einer Wohnung am Walderbenweg. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma zu sein, Zutritt zu der Wohnung eines Seniors. Der Täter gab vor, das VHS-Gerät des Mannes überprüfen zu wollen.

Im Wohnzimmer angekommen, bemerkte der Duisburger, dass ein weiterer Mann in die Wohnung trat. Dieser trug eine schwarze Sturmhaube und zog den Senior in den Flur. Er versuchte, sich zu wehren, indem er lautstark rief. Daraufhin hielt ihm der Mann den Mund zu, drückte ihn gegen die Wand und drohte ihm. Währenddessen durchsuchte der Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen.

Das Duo entwendete einen Umschlag mit Bargeld in vierstelliger Höhe und flüchtete. Der Senior berichtete den Polizisten, dass er das Geld ursprünglich an das Tierheim spenden wollte.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre, dunkle Kleidung, schwarze Handschuhe, kräftige Statur. Einer der Täter ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, der andere etwa 1,85 bis 1,90 Meter. Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell