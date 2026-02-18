PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Senior in Wohnung bestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (17. Februar) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Raubüberfall in einer Wohnung am Walderbenweg. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma zu sein, Zutritt zu der Wohnung eines Seniors. Der Täter gab vor, das VHS-Gerät des Mannes überprüfen zu wollen.

Im Wohnzimmer angekommen, bemerkte der Duisburger, dass ein weiterer Mann in die Wohnung trat. Dieser trug eine schwarze Sturmhaube und zog den Senior in den Flur. Er versuchte, sich zu wehren, indem er lautstark rief. Daraufhin hielt ihm der Mann den Mund zu, drückte ihn gegen die Wand und drohte ihm. Währenddessen durchsuchte der Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen.

Das Duo entwendete einen Umschlag mit Bargeld in vierstelliger Höhe und flüchtete. Der Senior berichtete den Polizisten, dass er das Geld ursprünglich an das Tierheim spenden wollte.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre, dunkle Kleidung, schwarze Handschuhe, kräftige Statur. Einer der Täter ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, der andere etwa 1,85 bis 1,90 Meter. Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:30

    POL-DU: Wanheimerort: Angreifer handelt offenbar auch mit Drogen

    Duisburg (ots) - Zwei Männer (20, 21) haben am Montagnachmittag (16. Februar, gegen 16:45 Uhr) eine Freundesgruppe im Bereich der Haltestelle "Im Schlenk" angegriffen. Sie besprühten die Personen mit Pfefferspray und schlugen auf einen 19- und einen 21-Jährigen ein. Der 19-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die übrigen Personen wollten sich selbst zum Arzt begeben. Anschließende Ermittlungen der Polizei ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:35

    POL-DU: Hochheide: Mutmaßlich auf zwei Busse geschossen - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Am Dienstag (17. Februar) zersprangen im Bereich der Moerser Straße / Lauerstraße gleich zwei Scheiben von Bussen, mutmaßlich in Folge von Schussabgaben. Die Fälle im Detail: Ein Bus der Linie 912 fuhr gegen 8 Uhr über die Lauerstraße, als zwischen der Husemannstraße und der Moerser Straße plötzlich ein lauter Knall zu hören war. Die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:20

    POL-DU: Marxloh: Polizei stoppt uneinsichtigen Autofahrer

    Duisburg (ots) - Am Samstagmorgen (14. Februar, 10:35 Uhr) missachtete ein uneinsichtiger Autofahrer (47) die Absperrungen im Bereich des Willy-Brandt-Rings/Duisburger Straße noch vor Beginn eines Karnevalsumzuges. Der Fahrer eines grauen Opel Astra wollte seine Fahrt über die Stockholmer Straße in Richtung der Weseler Straße fortsetzen, missachtete hierbei ein Absperrgitter und die deutlichen Anhaltsignale von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren