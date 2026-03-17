Polizei Köln

POL-K: 260317-3-K Mann in Mehrfamilienhaus niedergestochen - Tatverdächtiger Wohnungsinhaber festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montag (16. März) gegen 18 Uhr soll ein 30 Jahre alter Anwohner der Staffelsbergstraße in Köln-Blumenberg bei einer Auseinandersetzung in dem Mehrfamilienhaus einen 39-jährigen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Unmittelbar zuvor soll der Geschädigte zusammen mit mehreren Begleitern vor der Wohnungstür lautstark Einlass gefordert und den 30-Jährigen dann mit Pfefferspray attackiert haben.

Der Schwerverletzte lag beim Eintreffen der alarmierten Polizisten an der benachbarten Geiersbergstraße stark blutend am Boden. Rettungskräfte fuhren ihn in eine Klinik. Den Tatverdächtigen und einen weiteren seiner Kontrahenten (ebenfalls 39), der einen Schlagring mitführte, trafen die Einsatzkräfte noch in dem Mehrfamilienhaus an. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen fest und leiteten Ermittlungsverfahren gegen alle Beteiligten ein.

Die Polizei setzte insgesamt zwölf Streifenwagen ein.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11, auch zu den Tathintergründen, dauern an. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell