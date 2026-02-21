Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - VW nach Unfall in Brand geraten

Surwold (ots)

Gestern kam es um 15 Uhr auf der Esterweger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem VW Passat die Straße in Richtung Esterwegen, als plötzlich Wild die Fahrbahn querte. Durch die Gefahrenbremsung verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam ins Schleudern und prallte vor einen Baum. Unmittelbar darauf geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Surwold konnte der Brand gelöscht werden. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt.

