Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnhaus
Haselünne (ots)
Gestern in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr kam es im Eschenweg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Täter erlangten Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.
