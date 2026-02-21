PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnhaus

Haselünne (ots)

Gestern in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr kam es im Eschenweg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Täter erlangten Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 09:25

    POL-EL: Geeste - Einbruch in Wohnhaus

    Geeste (ots) - Gestern in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:30 Uhr kam es in der Hedwigstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 09:24

    POL-EL: Lingen - Einbruchdiebstahl bei Bauunternehmen

    Lingen (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle eines Bauunternehmens. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 08:06

    POL-EL: Samern - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Korrektur: Fahrtrichtung)

    Samern (ots) - Am Donnerstag kam es um 17:00 Uhr auf der Salzbergener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen Mercedes-Benz Sprinter die Salzbergener Straße in Richtung Schüttorf. Als er ein Stauende vor sich bemerkte, wich er nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei übersah er den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren