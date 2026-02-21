PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruchdiebstahl bei Bauunternehmen

Lingen (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle eines Bauunternehmens. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 08:06

    POL-EL: Samern - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Korrektur: Fahrtrichtung)

    Samern (ots) - Am Donnerstag kam es um 17:00 Uhr auf der Salzbergener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen Mercedes-Benz Sprinter die Salzbergener Straße in Richtung Schüttorf. Als er ein Stauende vor sich bemerkte, wich er nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei übersah er den ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:14

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf McDonald's-Parkplatz - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 19. Februar 2026, 22:45 Uhr bis Freitag, 20. Februar 2026, 01:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der McDonald's-Filiale in der Straße Deverhafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:08

    POL-EL: Papenburg - Einbruchsdiebstahl auf Boot - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 13.02.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 16.02.2026, 00:00 Uhr kam es in der Fährstraße in Papenburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu einem am Steg liegenden Boot. Im Inneren des Bootes durchwühlte er mehrere Stauräume und nahm diverses Werkzeug an sich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren