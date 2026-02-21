Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruchdiebstahl bei Bauunternehmen
Lingen (ots)
In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle eines Bauunternehmens. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
