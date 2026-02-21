Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Korrektur: Fahrtrichtung)

Samern (ots)

Am Donnerstag kam es um 17:00 Uhr auf der Salzbergener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen Mercedes-Benz Sprinter die Salzbergener Straße in Richtung Schüttorf. Als er ein Stauende vor sich bemerkte, wich er nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei übersah er den entgegenkommenden schwarzen VW Up, der von einer 59-jährigen Frau gesteuert wurde. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Rheine gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Mann unverletzt.

