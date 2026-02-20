PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern ist eine 84-jährige Radfahrerin gegen 10:15 Uhr auf der Skagerrakstraße in Nordhorn gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Skagerrakstraße. Auf Höhe der Hakenstraße beabsichtigte sie, von ihrem Fahrrad abzusteigen. Dabei kam sie zu Fall.

Durch den Sturz erlitt die Frau eine schwere Verletzung am Oberschenkel. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

