Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt
Nordhorn (ots)
Gestern ist eine 84-jährige Radfahrerin gegen 10:15 Uhr auf der Skagerrakstraße in Nordhorn gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.
Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Skagerrakstraße. Auf Höhe der Hakenstraße beabsichtigte sie, von ihrem Fahrrad abzusteigen. Dabei kam sie zu Fall.
Durch den Sturz erlitt die Frau eine schwere Verletzung am Oberschenkel. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
