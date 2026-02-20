PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Lingen (ots)

Gestern kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Lohner Straße in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von circa 2.500 Euro entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Lohner Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:59

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 15.02.2026, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 19.02.2026, 11:00 Uhr, kam es in der Heinrich-Schniers-Straße in Lingen zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt ins Mehrfamilienhaus und anschließend zum Kellerraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:55

    POL-EL: Samern - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Samern (ots) - Gestern kam es 17:00 Uhr auf der Salzbergener Straße in Samern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen Mercedes-Benz Sprinter die Salzbergener Straße in Richtung Salzbergen. Als er ein Stauende vor sich bemerkte, wich er nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei übersah er den entgegenkommenden schwarzen VW Up, der von einer ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 16:01

    POL-EL: Sögel - Gefährdung des Straßenverkehrs durch Motorrollerfahrer - Zeugen gesucht

    Sögel (ots) - Am Mittwoch, 18. Februar 2026, kam es um 10:33 Uhr auf der Schlossallee in Höhe der Einmündung zum Schulzentrum in Sögel zu einer Verkehrsgefährdung. Ein Motorrollerfahrer führte dort ein Überholmanöver durch und nahm im weiteren Verlauf einem Pkw die Vorfahrt. Der Pkw war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren