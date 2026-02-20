Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Lingen (ots)

Gestern kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Lohner Straße in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von circa 2.500 Euro entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Lohner Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell