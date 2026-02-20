PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 15.02.2026, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 19.02.2026, 11:00 Uhr, kam es in der Heinrich-Schniers-Straße in Lingen zu einem Einbruch.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt ins Mehrfamilienhaus und anschließend zum Kellerraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Rufnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

