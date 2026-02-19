Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Gefährdung des Straßenverkehrs durch Motorrollerfahrer - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, kam es um 10:33 Uhr auf der Schlossallee in Höhe der Einmündung zum Schulzentrum in Sögel zu einer Verkehrsgefährdung.

Ein Motorrollerfahrer führte dort ein Überholmanöver durch und nahm im weiteren Verlauf einem Pkw die Vorfahrt. Der Pkw war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers kam es zu einer gefährlichen Verkehrssituation.

Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell