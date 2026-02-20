Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruchsdiebstahl auf Boot - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 13.02.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 16.02.2026, 00:00 Uhr kam es in der Fährstraße in Papenburg zu einem Einbruchsdiebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu einem am Steg liegenden Boot. Im Inneren des Bootes durchwühlte er mehrere Stauräume und nahm diverses Werkzeug an sich. Zudem entwendete der Täter ein zum Boot gehörendes grünes Beistellboot. Dieses befand sich auf dem Steg und war mittels Metalldraht gesichert. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im genannten Zeitraum geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter Rufnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell