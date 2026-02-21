POL-EL: Geeste - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle eines Bauunternehmens. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

